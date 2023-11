Xóchitl Gálvez revela en la FIL cómo combatiría la pobreza en México

El tercer día de FIL 2023 estuvo lleno de debates y discusiones sobre el futuro de México focalizándose en la imperativa necesidad de combatir la desigualdad y erradicar la pobreza.

La mesa de debate “Mujeres en el poder. Retos frente a la erradicación de la pobreza en México”, estuvo integrada por la precandidata por la presidencia de México por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez.

La charla sirvió como plataforma para destacar perspectivas y propuestas clave de destacadas mujeres políticas mexicanas.

Para inciar, Gálvez Ruiz dio su definición de lo que significa la pobreza, señalando que ser pobre no sólo significa no tener dinero, sino va más allá de esto.

“Pobreza es no tener acceso a oxígeno cuando un familiar se está muriendo de COVID. Pobreza es no tener mejores opciones y no poder cumplir tus sueños.

Pobreza es no poderte quedar en la tierra en que naciste porque no hay oportunidades educativas. Pobreza es que no hay hospitales, médicos ni medicamentos.

Pobreza es que no haya fuentes de empleo y si las hay estén mal pagadas. Pobreza es estar en la cárcel no por cometer un delito sino por no tener dinero para un abogado.

Pobreza es cuando una enfermedad no sólo es un problema de salud, sino una búsqueda económica que pone en riesgo el patrimonio de toda una familia”, señaló.