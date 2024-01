“Primero los López”, ironiza Xóchitl ante negocios de hijos de AMLO

La precandidata presidencial única de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, este viernes 12 de enero manifestó sus inquietudes respecto a la transparencia en los contratos de construcción del Tren Maya, durante una reunión con empresarios locales organizada por el Consejo Coordinador Empresarial de Cancún.

Gálvez resaltó la necesidad de hacer públicos los contratos vinculados al proyecto ferroviario y expresó sus sospechas acerca de la posible desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad responsable de la ejecución del Tren Maya.

Estas declaraciones surgen tras las revelaciones de Latinus, donde se informó que Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntamente se benefició con contratos millonarios para la venta de balasto destinado a la construcción del Tren Maya. Gálvez cuestionó el gasto de 500 mil millones de pesos en lugar de los 120 mil inicialmente anunciados y expresó su preocupación de que el cierre de Fonatur pueda estar vinculado a ocultar irregularidades en los contratos.

“Sí, me interesaría que fuera totalmente viable el tren, porque ya se gastaron 500 mil millones de pesos. Me preocupa por qué se gastaron 500 mil en lugar de 120 mil que dijeron. Yo espero que no sea por eso que están cerrando Fonatur, para ocultar el cochinero que hubo en Fonatur de los contratos, o sea, es un exceso”, cuestionó la precandidata opositora.

Durante la reunión, la senadora con licencia también abordó la preocupante situación de inseguridad en Cancún, resaltando el riesgo de ahuyentar a visitantes extranjeros, citando el caso de Acapulco. Destacó la pérdida del 4% del turismo internacional y alertó sobre la posible afectación a la economía local.

Gálvez no dejó de señalar la repentina incursión de Amílcar Olán en el suministro de medicamentos en Quintana Roo, caso también expuesto por Latinus. Criticó que los contratistas de medicamentos no sean seleccionados de manera transparente y sugirió que la preferencia debería ser para proveedores que no tengan vínculos cercanos con la administración presidencial.

“Hace falta que (haya) medicamentos y que los contratistas de los medicamentos no sean los cuates de los hijos del presidente, con todo respeto (…) ¿Pues no que primero los pobres? Más bien, ‘primero los López’ es lo que estamos viviendo”, resaltó.

En una entrevista posterior, Xóchitl Gálvez acusó al presidente López Obrador de intentar apoderarse de los recursos de las administradoras de fondos para el retiro (Afores), considerando esta acción como un grave riesgo. Alertó sobre la eliminación de fideicomisos y la posible intención del gobierno de controlar las pensiones de los mexicanos.

Gálvez también reconoció la necesidad de abordar el tema del aumento en las pensiones, pero llamó a una aproximación realista para determinar la fuente de los recursos. Calificó la propuesta como “una puntada” con fines electorales para respaldar la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum. La precandidata instó a estar alerta ante posibles medidas que afecten los ahorros y pensiones de los ciudadanos.