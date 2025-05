¡Ya hay Papa! Sale humo blanco en segundo día del Cónclave

¡Salió humo blanco! Apenas en el segundo día de que iniciara el Cónclave, donde más de 130 cardenales de todo el mundo se aislaron para elegir al nuevo Papa, en punto de las 10:08 horas (tiempo de México) la chimenea de la Capilla Sixtina emitió una densa nube de humo blanco, lo que significa que ya hay nuevo líder de la Iglesia Católica.

White smoke! The 133 Cardinal electors gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected the new Pope. He will appear soon at the central window of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/XejI7mY43m

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025