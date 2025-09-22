Ya inició el otoño y las lluvias aún no se van ¿Dónde lloverá hoy 22 de septiembre en BCS y México?

México enfrenta un día de lluvias intensas, chubascos y vientos fuertes este 22 de septiembre del 2025 debido a la tormenta tropical Narda, el monzón mexicano y otros fenómenos meteorológicos.

Según el pronóstico del clima emitido hoy, en Baja California Sur (BCS) se esperan lluvias dispersas, mientras que estados como Jalisco, Colima y Guerrero podrían registrar precipitaciones de hasta 150 mm.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Civil de BCS, las lluvias, vientos y oleaje elevado serán protagonistas debido a la combinación de la tormenta tropical Narda, el monzón mexicano, la corriente en chorro subtropical y una vaguada monzónica que afectan al territorio.

Clima de hoy Baja California Sur (BCS)

En BCS, las lluvias serán moderadas pero focalizadas en ciertas zonas. En los municipios de La Paz y Los Cabos, la sierra La Laguna espera lluvias dispersas de hasta 5 mm, con áreas focalizadas que podrían alcanzar entre 10 y 20 mm, acompañadas de posible actividad eléctrica.

En Comondú, la sierra La Giganta tendrá precipitaciones dispersas de hasta 5 mm. Por su parte, Loreto y Mulegé también registrarán lluvias dispersas de hasta 5 mm en la sierra La Giganta, con puntos focalizados de 10 mm y posible actividad eléctrica.

Además, se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h en toda la entidad, lo que podría generar caídas de árboles o estructuras ligeras.

Lluvias hoy en México

A nivel nacional, el SMN pronostica lluvias de diversa intensidad:

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur). –

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Tabasco y Campeche.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. –

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Estas precipitaciones, impulsadas por la tormenta tropical Narda al suroeste de Guerrero, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica en el Pacífico Central, podrían provocar deslaves, incrementos en niveles de ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades.