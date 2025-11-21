“Ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo”: Itsaragrisil inconforme con triunfo de Fátima en Miss Universo

El polémico Nawat Itsaragrisil fue cuestionado sobre Fátima Bosch, quien la noche de este 20 de noviembre fue coronada como reina de Miss Universo 2025 y sus respuestas, aunque cuidadas, dejaron ver su descontento con los resultados.

Las constantes preguntas que le hizo la prensa mostraron visiblemente incómodo al director de Miss Universo en Tailandia, quien en semanas pasadas intentó humillar a la tabasqueña durante una de las prácticas que realizaban como parte de los preparativos para el certamen de belleza. No obstante, la tabasqueña se defendió.

Aunque el tailandés intentó ser lo más políticamente correcto en sus respuestas, dejó entrever que el veredicto no era de su agrado, ya que su compatriota, Veena Pravenar, también era una de las favoritas e incluso quedó en segundo lugar.

“Oh, no puedo decir nada sobre el resultado, pero siempre lo respeto. Si los jueces y la organización ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo. Pero, por cierto, depende de lo que piensen los fans del concurso de belleza. Estoy esperando ver los comentarios desde sus casas”, expresó Nawat Itsaragrisil.

El tailandés también dio a entender que como parte importante del comité organizador de Miss Universo, tampoco se le permitía expresar su descontento y menos poner en tela de juicio el resultado. “Respeto los resultados de la sentencia y no quiero causar problemas ni a mí mismo ni a la organización”, agregó.

La entrevista fue realizada a escasos metros del escenario donde Fátima Bosch fue coronada la noche de este 20 de noviembre como Miss Universo 2025, no obstante, Nawat Itsaragrisil intentó eludir las preguntas que lo relacionaban con la mexicana para de nueva cuenta llevar la atención a él.

“Aún no la he visto porque hay mucha gente… Todavía la estoy buscando, pero, por cierto, estoy muy feliz de organizar un gran evento para la 74.ª edición de Miss Universo, en el que participan 120 chicas de todo el mundo, lo cual es lo más importante para nosotros”, respondió Itsaragrisil al ser cuestionado sobre si ya había felicitado a Fátima Bosch por su triunfo.

Fátima Bosch portará la corona de Miss Universo lo que resta del año 2025 y todo el 2026, hasta que una nueva reina se corone en el certamen de belleza, el cual en 2026 será realizado en Puerto Rico.