Todo lo que necesitas saber sobre el Vive Latino 2024: artistas, fechas, costos y más

La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva edición del Vive Latino, el festival de música más importante de Latinoamérica. El cartel oficial fue dado a conocer este lunes 11 de diciembre y cuenta con una amplia variedad de artistas de diferentes géneros musicales.

El evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo de 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La preventa para clientes Citibanamex será el 14 de diciembre y la venta general comenzará el 15 de diciembre.

El cartel del Vive Latino 2024 incluye a bandas de talla internacional como Bad Religion, Greta Van Fleet, Scorpions, Portugal. The Man y The Warning. También hay una fuerte presencia de artistas latinos, como Babasónicos, Café Tacvba, Zoé, Mon Laferte, Porter y Caifanes.

A continuación, la lista completa de bandas que estarán presentes en el Vive Latino 2024:

Día 1:

Bad Religion, Bratty, Belanova, Black Veil Brides, Cabra, Chingadazo de Kung Fu, Cartel de Santa, Depresión Sonora, DePedro, Destripando la Historia, El Columpio Asesino, Gogol Bordello, Fito Páez, Genitallica, Greta Van Fleet, Insite, Kchiporros, Jorge Drexler, La Vela Puerca, La Adictiva, LNG/SHT, La Bande-Son Imaginaire, Los Cafres, Los Infierno, Los Choclock, Los Zigarros, Millonario, Marissa Mur, Nash, No Te Va a Gustar, Panteón Rococó, Prayers, Portugal. The Man, Sara Hebe, Scorpions, SGT Papers, Sonido Gallo Negro, Stilo, Sussie 4, The Rambler’s Blues Band, Troker, Vaquero, Wiplash.

Día 2:

Akil Ammar, Alcolirykoz, Babasónicos, Banda Bastón, Buenrostro, C-Kan, Danny Lux, Diamante Eléctrico, Dante Spinetta, Future Islands, Florian, Instituto Mexicano del Sonido, Hombres G, Isaac Et Nora, James, Junior H, Jaze, José Madero, Kerigma, Kevin Kaarl, La Pegatina, La Castañeda 35s, Las Ultrasónicas, Lori Meyers, Los Lobos, Los Muchachos, Maná, Muerdo, Out of Control Army, Peces Raros, Paramore, Poolside, Ralphie Choo, Renee Rauwyana, Sabino, Semisonic, San Pascualito Rey, Silvana Estrada, Sad Breakfast, Slot Machine, The Warning, YSY A, Yves Tumor.

A solo minutos del lanzamiento del calendario oficial, los usuarios comenzaron a abarrotar las redes sociales, comentando su alegría por ver los nombres en dicho cartel de sus artistas favoritos. En este sentido, Belanova y Paramore, fueron algunos de los más populares.