¿Ya sabes cómo ingresar a Playa Balandra en La Paz?

Acceso con brazalete oficial

El ingreso a Playa Balandra requiere de un brazalete oficial emitido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Este se puede obtener de dos maneras:

En línea : a través del portal oficial de CONANP (www.conanp.gob.mx).

Presencial: en las oficinas de la SEMARNAT en La Paz, ubicadas en Melchor Ocampo 1045, Zona Centro.

El costo es de 120 pesos por persona por día. Sin embargo, el acceso es gratuito para residentes de La Paz, adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 12 años (con identificación oficial).

Horarios y cupo limitado

Para proteger el ecosistema, el acceso a Playa Balandra está dividido en dos turnos diarios:

Mañana: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Tarde: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Cada turno admite un máximo de 450 visitantes, lo que suma 900 personas al día. Además, los martes la playa permanece cerrada para labores de limpieza y mantenimiento.

Se recomienda reservar con anticipación en temporadas altas, ya que el cupo suele llenarse rápidamente.

Reglas principales para visitar Balandra

Los visitantes deben respetar normas claras de conservación:

Usar únicamente senderos autorizados .

Retirar toda la basura generada durante la visita.

No subir a la duna ni al “hongo” de Balandra , formación rocosa icónica del lugar.

Mantener a las mascotas con correa en la playa principal.

Prohibido el uso de plásticos de un solo uso, encender fogatas o introducir especies no nativas.

El incumplimiento puede resultar en multas o expulsión inmediata del Área Natural Protegida.Desde que se implementaron estas medidas en 2023, Playa Balandra ha mejorado notablemente:

La basura se redujo en un 70% .

Los manglares muestran recuperación visible .

Se mantiene un equilibrio entre la alta demanda turística y la protección del ecosistema.

Gracias a estas acciones, Balandra sigue siendo un paraíso natural y un orgullo de Baja California Sur.