Yankees de Nueva York son eliminados por los Blue Jays en el Yankee Stadium

Los Blue Jays cumplieron su objetivo. El equipo de Toronto silenció el Yankee Stadium y avanzó al Campeonato de la Liga Americana tras derrotar 5-2 a los Yankees de Nueva York en el cuarto juego de la serie divisional. La victoria selló una eliminatoria de tres juegos a uno y confirmó el regreso del conjunto canadiense a la élite del beisbol.

Desde el inicio, los visitantes impusieron condiciones. Vladimir Guerrero Jr. abrió el marcador con un sencillo productor al jardín derecho que permitió a George Springer anotar la primera carrera del encuentro, encendiendo la esperanza canadiense.

Los Yankees respondieron de inmediato. Ryan McMahon igualó el marcador con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, pero la ofensiva de Toronto no perdió el control y volvió a tomar la delantera con bateo oportuno y temple en momentos clave.

En la quinta entrada, Springer volvió a ser determinante. Un elevado de sacrificio suyo permitió que Ernie Clement pusiera el 2-1 en la pizarra, ventaja que los Blue Jays ya no perderían. La séptima entrada fue decisiva: Nathan Lukes conectó un sencillo al central que impulsó dos carreras más, ampliando la diferencia a 4-1 y desanimando a la afición de Nueva York.

El ambiente se tensó en la octava cuando Ernie Clement fue golpeado por una recta de casi 100 millas por hora del relevista Duval. Pese al impacto, el jugador permaneció en el campo y poco después Myles Straw remolcó otra carrera para dejar el marcador 5-1 a favor de Toronto.

Acorralados, los Yankees intentaron reaccionar en la novena entrada. Jason Domínguez abrió con un doble y Aaron Judge logró impulsar una carrera con un batazo que rozó la barda del jardín izquierdo. Sin embargo, la remontada se frustró cuando Cody Bellinger se ponchó para sellar la eliminación neoyorquina.

Los Blue Jays celebraron en el diamante su avance al Campeonato de la Liga Americana, el primero desde 2016. El equipo mostró un pitcheo sólido, una defensa impecable y serenidad en momentos decisivos frente a un rival histórico.

Para los Yankees, la derrota significó el final de una temporada marcada por altibajos y la frustración de quedar fuera del camino al título frente a su propia afición en el Yankee Stadium.