Yankees de Nueva York fueron humillados por los Blue Jays en Toronto

El primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana tuvo un inicio contundente en El Rogers Centre, donde los Blue Jays de Toronto superaron ampliamente 10-1 a los Yankees de Nueva York, con una actuación brillante del mexicano Alejandro Kirk, quien conectó dos cuadrangulares e impulsó cuatro carreras.

Desde las primeras entradas, el ambiente fue de euforia. Vladimir Guerrero Jr. y Kirk abrieron el marcador con jonrones consecutivos, dejando sin margen de reacción al pitcheo de los Yankees de Nueva York, que no logró contener la ofensiva canadiense.

El dominio de los Blue Jays de Toronto se acentuó en la sexta entrada, cuando el equipo local concretó un rally de siete carreras. Varsho, Giménez, Lukes, Straw y Guerrero Jr. contribuyeron con batazos clave que ampliaron la ventaja y sellaron el destino del encuentro.

Alejandro Kirk fue la figura indiscutible del juego, al conectar su segundo cuadrangular con una potente línea al jardín izquierdo, provocando la ovación de los más de 40 mil aficionados reunidos en El Rogers Centre. Su desempeño ofensivo marcó un precedente en las Ligas Mayores, siendo uno de los pocos mexicanos en registrar dos jonrones en un partido de postemporada.

En el montículo, Kevin Gausman mantuvo el control durante cinco entradas, mientras el relevo de Toronto evitó cualquier intento de reacción. El cerrador Hoffman se encargó de los últimos outs, retirando a Giancarlo Stanton y Anthony Volpe para asegurar la victoria.

El encuentro también significó el primer triunfo de postemporada de los Blue Jays de Toronto desde 2016, un resultado que refuerza las aspiraciones del club para avanzar en la Serie de Campeonato.

Por su parte, los Yankees de Nueva York tuvieron una noche complicada, con un pitcheo que no logró dominar a la ofensiva rival y una alineación ofensiva sin la contundencia esperada en esta fase decisiva.

El segundo juego de la serie se disputará nuevamente en El Rogers Centre, antes de que la eliminatoria viaje a Nueva York para el tercer compromiso. Toronto buscará mantener la ventaja y acercarse a la gran final de la Liga Americana, mientras los Yankees de Nueva York intentarán reaccionar para no comprometer sus posibilidades de avanzar.