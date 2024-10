Yate vinculado al feminicidio de Yeimi no compite en el Bisbee’s, pero si fue liberado por autoridades

Un video que muestra la embarcación High Density saliendo del muelle “K” en la Marina de Cabo San Lucas ha causado gran asombro e indignación entre la comunidad, ya que este yate fue señalado en la investigación por la desaparición y posible feminicidio de Yeimi Alondra, la joven de 21 años cuyo cuerpo presuntamente fue arrojado al mar desde dicha embarcación.

“High Density” estaba bajo proceso de cateo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, como parte de las investigaciones en torno a la muerte de Yeimi. El pasado lunes 21 de octubre, Deysi López, madre de la joven, aseguró que las autoridades habían avanzado en el caso, pero habían decidido esperar a revelar los resultados debido al inicio del torneo de pesca Bisbee’s Black and Blue que comenzó el miércoles 23 de octubre.

Este torneo, conocido mundialmente, ha sido el centro de especulaciones luego de que surgiera el rumor de que el barco High Density estaba participando. Esto provocó gran molestia, especialmente en la madre de Yeimi. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que la embarcación fue liberada tras concluir el cateo y las investigaciones.

Investigaciones de CPS Noticias y Tribuna de México detectaron que la embarcación High Density aparecía en la página oficial del torneo, pero poco después la información fue eliminada. El comité organizador del Bisbee’s explicó en un comunicado que, aunque la High Density se inscribió en abril, no completó el proceso de registro, lo que anuló su participación. Además, el comité aclaró que la embarcación no estuvo presente ni en el registro ni en el disparo de salida del evento, y que el equipo había informado en septiembre que no competiría.

El comité también aclaró que el video que circula en redes fue grabado cuatro horas después del inicio del torneo y que, aunque la embarcación apareciera en el área, no estaba registrada ni contaba con los permisos para competir.

El torneo Bisbee’s expresó su solidaridad con la familia de Yeimi Alondra y pidió a las autoridades que se esclarezca el caso y se haga justicia.

Por su parte, el procurador de Justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, informó que la investigación por la desaparición de Yeimi Alondra sigue avanzando. Jesús “N” ha sido vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, y se está integrando una nueva carpeta de investigación por feminicidio.

YJ