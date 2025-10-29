Los yates de multimillonarios que han sido vistos en Baja California Sur, ¿cuáles son?

Baja California Sur se ha convertido en el destino favorito de algunos de los individuos más ricos del planeta. La presencia constante de varios de los yates más lujosos y grandes en sus aguas cristalinas establece a la región como un punto clave para el turismo náutico de alta gama.

Embarcaciones que superan los 150 metros de eslora, han navegado las costas sudcalifornianas. Estos colosos náuticos confirman el atractivo internacional de Baja California Sur atrayendo la atención mundial hacia el sector de lujo.

Un total de ocho megayates de magnates globales y miembros de la realeza han sido avistados en la región. Esta concentración de riqueza flotante impulsa fuertemente el crecimiento económico y añade glamour al destino mexicano.

¿Qué yates de multimillonarios han sido vistos en Baja California Sur?

Las características de estos navíos superan la imaginación, ofreciendo tecnología de punta y comodidades exclusivas a sus dueños. Estos yates son un símbolo de poder y opulencia, ya que están equipados con todo tipo de instalaciones recreativas y de exploración.

A continuación, se presenta la opulenta flota de billonarios que ha surcado las aguas sudcalifornianas:

Eclipse (162.5 metros): Este yate de Roman Abramovich cuenta con comodidades de lujo como dos helipuertos, un mini-submarino y una piscina gigante.

Dilbar (156 metros): Perteneciente a Alisher Usmanov , es notable porque alberga la piscina más grande jamás instalada en un yate, además de un spa.

A+ (147 metros): Propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan , es un símbolo de opulencia que incluye una piscina en cubierta, un gimnasio de última generación y dos helipuertos.

Yas (141 metros): Este yate, propiedad de Hamdan bin Zayed Al Nahyan , miembro de la realeza de Abu Dhabi , es conocido por su diseño futurista y ser uno de los más rápidos en su clase.

Flying Fox (136 metros): Rumorado como propiedad de Jeff Bezos , esta maravilla flotante ofrece un spa de dos pisos y una piscina de 12 metros de largo.

Serene (134 metros): Propiedad del príncipe heredero Mohammed bin Salman , cuenta con múltiples helipuertos, piscinas y extensos espacios de entretenimiento.

Octopus (126 metros): Del difunto cofundador de Microsoft , Paul Allen , es notable por su enfoque en la exploración submarina, pues incluye un submarino propio y un estudio de grabación.

Luna (115 metros): Propiedad de Farkhad Akhmedov , este navío fue diseñado para la exploración y el lujo extremo, equipado con múltiples piscinas y un gran spa.

Baja California Sur: El rincón favorito de los multimillonarios

La presencia constante de esta flota internacional ha fortalecido significativamente la posición de Baja California Sur como un destino de exclusividad mundial. Esta afluencia resulta crucial porque atrae la atención de inversores para mejorar la infraestructura local.

El crecimiento del sector náutico estimulado por estos billonarios impulsa la economía regional más allá de los servicios náuticos. Además, los yates funcionan como sedes de eventos privados y fiestas exclusivas, aumentando el glamour asociado al destino.

Celebridades y figuras influyentes disfrutan del lujo y la privacidad que ofrecen las tierras sudcalifornianas. En consecuencia, Baja California Sur se consolida como un destino de alta gama en el mundo náutico.