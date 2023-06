Yeidckol Polevnsky pide licencia para competir por la candidatura presidencial por Morena

Ante la Comisión Permanente del Congreso, Yeidckol Polevnsky pidió licencia para separarse de su cargo como diputada y buscar la candidatura presidencial por Morena.

En tribuna, comentó que muchos compañeros legisladores y militantes le habían pedido que compitiera por la candidatura.

“Creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo, para participar por la encuesta, para lograr el cargo de coordinadora en defensa de la transformación”, indicó que se trata de la defensa de la transformación. “Yo soy fundadora de Morena, he luchado y caminado a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo, conozco el proyecto. Sé lo importante y trascendente que es”, relató Polevnsky.

Acuerdo de Morena solo admite a 6 aspirantes

De acuerdo al acuerdo firmado el pasado domingo en el Consejo Nacional de Morena, se establece que en la encuesta sólo participarán seis personas.

Se estableció que el Consejo Nacional invitará a cuatro personas que cuentan con el perfil para participar, estos son: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Mientras que los partidos aliados Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, podrán presentar a dos aspirantes, quienes han sido mencionados son: Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Abundó que el equipo que compite por la candidatura rumbo a la presidencia por el proyecto de ‘Juntos Haremos Historia’: “son la mejor gente que tenemos“, describió la aún diputada, quien precisó que son un equipo y no se van a distanciar.

“Estoy decidida a luchar por la transformación, por la que yo abandoné al sector empresarial y abandoné muchas cosas para seguir luchando”, señaló.

Asimismo, se refirió a los interesados en participar en la contienda electoral 2024, por lo que enfatizó “por cuestión de género deben haber más mujeres en esta primer etapa y por eso voy a participar con mucho gusto, orgullo y todo el amor que le tengo a México“.

En entrevista posterior dijo que “no era una decisión que yo tenía tomada, pero ante la petición de diputadas, diputados y compañeros del partido que me piden que participe, pues voy a participar”.

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 13 de junio de 2023. @yeidckol https://t.co/BMo5AZasgI — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) June 13, 2023

Dijo que si bien las otras “corcholatas” llevan tiempo haciendo trabajo en favor de sus candidaturas, ella tiene más tiempo trabajando en Morena, “soy fundadora del partido, he acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años. Lo he defendido desde que era Jefe de Gobierno”.

“Yo me voy a apuntar”, es un derecho constitucional que no le pueden quitar a nadie, “el Presidente dijo que no se puede limitar”.

Dijo que el presidente de Morena, Mario Delgado, no puede negarle su participación, “no puede incurrir en una ilegalidad de ese tamaño”.