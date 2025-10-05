A un año sin Yeimi Alondra, su familia mantiene viva la exigencia de justicia en Los Cabos

Este sábado 4 de octubre se realizó un plantón conmemorativo al cumplirse un año de la desaparición y asesinato de Yeimi Alondra , joven de 21 años originaria de Los Cabos . Su familia, acompañada por amigos y allegados, reafirmó su compromiso de seguir en la lucha por la verdad y la justicia .

El encuentro tuvo lugar en el muelle K , señalado por las autoridades como el último sitio donde Yeimi fue vista con vida . Entre flores, veladoras y fichas de búsqueda , los asistentes honraron su memoria y exigieron avances en el proceso judicial que sigue en curso.

La búsqueda que unió a la comunidad

Yeimi Alondra fue reportada como desaparecida el 27 de septiembre de 2024. Semanas después, las autoridades informaron a su familia sobre su asesinato y la desaparición de su cuerpo en el mar , hecho que impulsó amplias jornadas de búsqueda y movilización en el municipio.

Durante el acto conmemorativo, la señora Deysi López , madre de Yeimi, agradeció el apoyo recibido durante este año y compartió que, aunque existe una persona detenida y vinculada a un proceso, el camino hacia la justicia continúa.

“Estoy agradecida con Dios porque hay alguien responsable y, como dijo una persona que me apoyó en las marchas, al menos yo tengo a alguien responsable mientras que en otros siguen desaparecidas. No estoy como 100% a gusto porque no apareció nada de mi hija, ni una prenda ni nada que me asegure de que se quedó en el mar, y sigo esperando con las autoridades qué va a pasar porque sí me están dando un poco de pelea”, expresó la Sra. Deysi López , madre de Yeimi Alondra .

Proceso judicial en curso

Actualmente, Jesús “N” permanece vinculado al proceso por el delito de desaparición cometida por particulares . Las audiencias siguen en desarrollo, y la madre de Yeimi explicó que aún se desconoce si la sentencia final será por desaparición o feminicidio , debido a que el cuerpo de la joven no ha sido localizado.

Por tratarse de un proceso en curso, la señora López se reservó detalles para no afectar las investigaciones, pero lanzó un mensaje de alerta a los padres de familia :

“Yo pienso más que nada que es una alerta a los padres, porque a veces pensamos que están en el centro y de fiesta, y porque es un lugar de renombre y donde hay mucho dinero creemos que están a salvo, pero creo que la gente más retorcida es la que tiene dinero. Por eso siempre deben estar alertas: saber a dónde van nuestros hijos y con quién se juntan”, agregó.

Exigencia de justicia y memoria viva

Familiares y allegados concluyeron el acto reafirmando su compromiso de seguir exigiendo justicia para Yeimi Alondra y evitar que su caso quede impune.