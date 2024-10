Yeimi Alondra: madre confirma que su hija fue asesinada y arrojada al mar

Yeimi Alondra, de 21 años, desapareció a finales de septiembre en Los Cabos. Desde entonces, su familia se movilizó en varias ocasiones para exigir su localización. Recientemente, su madre, Deysi López Trinidad, confirmó que la joven fue asesinada. Esto fue informado tras una reunión con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde le presentaron videos y pruebas que muestran a Yeimi entrando al muelle K de la Marina de Cabo San Lucas acompañada de un hombre. Ambos abordaron una embarcación, donde se presume que la privaron de la vida.

La búsqueda del cuerpo de Yeimi continúa, ya que es necesario para que el caso sea clasificado como feminicidio y los responsables enfrenten cargos.

López Trinidad explicó conforme a la información que las autoridades le entregaron que, las personas implicadas en este delito, arrojaron el cuerpo de la joven al mar con una plomada de peso para que el cadáver no lograra flotar.

Una vez que se detuvo al presunto responsable y se haya garantizado su vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, fue que el colectivo y familiares de Yeimi Alondra tuvieron permitido dar a conocer a la ciudadanía los avances. Ahora esperan poder localizar el cuerpo de la joven para que a la causa penal se agregue el delito de feminicidio.

“Hoy se nos dio luz verde porque él ya se encuentra detenido y ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición. Sin embargo, aquí en las cuestiones legales no se le puede vincular a proceso por feminicidio porque no está el cuerpo. No hay cuerpo, sin un cuerpo no hay delito, así lo marca la ley, necesitamos la justicia para Yeimi. El ahora está procesado por desaparición porque es el único delito que se logró comprobar, que el junto con su cómplice desaparecieron el cuerpo de Yeimi, sin embargo faltan elementos de prueba para el feminicidio”, agregó Rosalba Ibarra, representante del colectivo Búsquedas San José del Cabo.