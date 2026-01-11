El mensaje de Yesenia Méndez tras comparecer en el Ministerio Público por el caso Carlos Manzo

Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñó como secretaria particular de Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025, publicó un mensaje en redes sociales tras comparecer este fin de semana ante el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por ese homicidio.

La funcionaria fue requerida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán para rendir declaración por el caso, y quedó en libertad la noche del viernes al concluir su comparecencia, según fuentes judiciales citadas por medios nacionales.

Pese a que su nombre apareció en el Registro Nacional de Detenciones, autoridades no han aclarado si hubo una orden formal de aprehensión contra Yesenia Méndez, cuyo estatus legal sigue sin confirmarse oficialmente.

Tras salir del Ministerio Público, Yesenia Méndez publicó en su perfil un mensaje dirigido a sus seguidores: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”, acompañado de una imagen con familiares, lo que fue interpretado como señal de su regreso a casa tras la diligencia ministerial.

La vinculación de Yesenia Méndez con el caso Manzo se dio en medio de una investigación más amplia sobre el asesinato del exalcalde, crimen que ha generado atención nacional y ha llevado a las autoridades a interrogar a distintos funcionarios y personas cercanas al círculo político de Uruapan. Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha proporcionado detalles públicos sobre la participación de Méndez en los hechos, ni sobre las líneas específicas de investigación que la involucran.

El asesinato de Carlos Manzo conmocionó a la entidad en noviembre pasado y ha mantenido en alerta a autoridades y sociedad civil respecto a la violencia política y criminal en la región. La comparecencia de Yesenia Méndez ante el Ministerio Público es parte de las diligencias que buscan esclarecer responsabilidades en torno a ese homicidio, que continúa bajo investigación formal.

La publicación de Yesenia Méndez ha sido replicada por medios y usuarios en redes sociales, donde algunos seguidores celebran su salida y otros piden mayor claridad sobre su situación jurídica en el marco de la indagatoria por el caso del exalcalde Manzo.

