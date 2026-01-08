Yolanda Andrade enfrenta la ELA y descarta rumores sobre una posible eutanasia

La salud de Yolanda Andrade volvió al centro de la conversación pública luego de que la conductora confirmara su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica y saliera a desmentir versiones que circularon con fuerza en redes sociales, donde incluso se habló de un supuesto plan para someterse a eutanasia y de un presunto control familiar sobre su vida personal y médica.

El debate escaló cuando los señalamientos alcanzaron a su hermana, Marilé Andrade, y a su cuñado, Sergio Araiza, a quienes algunos usuarios acusaron de mantenerla “secuestrada” y de manejar sus decisiones financieras y de salud, una versión que la presentadora rechazó de forma tajante y directa mediante un video difundido en sus plataformas digitales.

La conductora dejó claro que su familia no interviene en la administración de su dinero ni en el control de sus tratamientos médicos, subrayando que las decisiones relacionadas con su salud las toma ella misma junto con su equipo médico, en un intento por frenar lo que calificó como especulaciones dañinas y sin sustento.

El punto más sensible surgió cuando se difundió la versión de que Andrade estaría considerando la eutanasia tras recibir el diagnóstico de ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta el sistema nervioso. Ante el revuelo, la conductora decidió aclarar públicamente el tema y descartar de manera categórica cualquier intención de recurrir a ese procedimiento.

En entrevista televisiva, Andrade sostuvo que no contempla esa posibilidad y que mantiene una postura firme basada en sus creencias personales, al afirmar que su vida y sus tiempos no dependen de decisiones apresuradas ni de presiones externas, sino de un proceso que enfrenta con fe y acompañamiento médico.

Durante esa conversación, la presentadora también reveló que el diagnóstico no fue inmediato, ya que sus síntomas se confundieron durante más de un año con la enfermedad de Lyme, padecimiento que comparte con su amiga cercana Thalía, con quien mantiene comunicación diaria y que le ha brindado apoyo constante en este proceso.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad que provoca la degeneración progresiva de las neuronas motoras, lo que afecta la capacidad del cerebro para controlar el movimiento muscular, generando desde debilidad en extremidades hasta problemas en el habla, la deglución y la postura, con una evolución distinta según el tipo que se presente.

En el caso de la ELA bulbar, una de sus variantes, el deterioro se centra en la voz y los músculos de la boca, mientras que la forma medular impacta principalmente la fuerza en brazos y piernas, condiciones que suelen alterar de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen.

El pronóstico de la enfermedad, particularmente en su forma bulbar, suele ser limitado, con una esperanza de vida estimada entre tres y cinco años, lo que explica la sensibilidad social que rodea el caso de Andrade, aunque la conductora ha insistido en que su prioridad es enfrentar el diagnóstico con dignidad, información y sin rumores que distorsionen su realidad.

