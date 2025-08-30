Yordi Rosado invita a sus seguidores a conocer La Paz, BCS

El Conductor de TV, Yordi Rosado, compartió en sus Redes sociales su más reciente visita a La Paz, Baja California Sur, donde disfrutó de una semana acompañado de su familia. El productor destacó la riqueza natural del Mar de Cortés y motivó a sus seguidores a conocer este destino turístico.

Durante su estancia, Yordi Rosado describió su experiencia al navegar por las playas sudcalifornianas, a las que calificó como las más hermosas que había visto. Aseguró que la región es comparable a un “acuario del mundo” por la variedad de especies marinas que pueden observarse en la zona.

El Conductor de TV recordó que no es la primera vez que visita La Paz, pues anteriormente lo ha hecho con amigos, en pareja y ahora con su familia. Para él, el municipio ofrece una combinación perfecta entre descanso y actividades deportivas.

De acuerdo con lo compartido en sus Redes sociales, señaló que los visitantes pueden disfrutar de paseos en kayak, pesca, natación, paddle board y motos acuáticas, además de desconectarse de la rutina y apreciar el paisaje natural.

En sus publicaciones, Yordi Rosado destacó que navegar en el Mar de Cortés es una experiencia única por la posibilidad de ver mamíferos y peces en su hábitat natural, lo que convierte a la región en un sitio privilegiado para el ecoturismo.

El Conductor de TV enfatizó que la capital sudcaliforniana se ha convertido en uno de sus destinos favoritos, al que regresa constantemente para disfrutar de la tranquilidad y de la oferta de actividades recreativas.

Con una comunidad digital de más de 1.9 millones de seguidores en Instagram, Yordi Rosado recomendó a sus fans viajar a La Paz para descubrir los atractivos turísticos, culturales y naturales que ofrece el municipio.

El presentador sostuvo que este destino mexicano representa una oportunidad para ejercitarse, convivir con la naturaleza y al mismo tiempo vivir momentos de relajación, lo que lo convierte en una alternativa ideal tanto para familias como para grupos de amigos.

El Conductor de TV reafirmó que continuará compartiendo en sus Redes sociales las experiencias que vive en cada viaje, con el fin de motivar a más personas a descubrir lugares como La Paz, que para él significan un balance perfecto entre diversión y descanso.