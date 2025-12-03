YouTube prohibirá el acceso a menores de 16 años; cumplirá con la nueva ley de Australia

La plataforma YouTube anunció que aceptará la nueva normativa australiana que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, incluyendo a YouTube en esa categoría. La noticia ocurre tras varias semanas de tensión entre la empresa y el gobierno de Australia.

Con esta decisión, YouTube da por concluido su intento de resistirse a la restricción, aunque originalmente había declarado que su servicio no debía considerarse una “red social” debido a su carácter educativo.

La medida implica que, a partir del 10 de diciembre de 2025, todos los usuarios australianos menores de 16 años serán desconectados automáticamente de sus cuentas. No podrán usar funciones como suscripciones, “me gusta”, comentarios o subir contenido. Sin embargo, podrán seguir accediendo a videos, siempre que lo hagan desde un estado “sin iniciar sesión”.

YouTube justificó su decisión con gran pesar, señalando que considera que la norma no cumplirá su promesa de “hacer a los niños más seguros en internet” y, por el contrario, podría perjudicarlos. Según la empresa, muchas de las herramientas de seguridad parental funcionan únicamente cuando el menor está “logueado”, por lo que el bloqueo de cuentas podría dejar a los adolescentes más vulnerables.

Este cambio también marca un precedente importante, pues Australia se convertirá en el primer país en el mundo en implementar una prohibición general de redes sociales para menores, y la inclusión de YouTube, una de las plataformas más usadas por jóvenes, refuerza la ambición del gobierno de abordar lo que considera un problema de salud pública.

Por otro lado, críticos advierten que la prohibición podría tener consecuencias imprevistas. Como lo señala un artículo reciente, aunque YouTube ya no funcionará como red social para menores, continuarán accediendo a contenido de video en “modo invitado”. Eso significa que, sin cuenta, no podrán denunciar contenidos inapropiados, y muchas recomendaciones seguirán mostrándoles material potencialmente nocivo.

YouTube ha decidido acatar la prohibición de las redes sociales para adolescentes en Australia. Con esto, el contexto global de regulación digital da un paso significativo: un gran actor del entretenimiento en línea reconoce públicamente su obligación de cumplir con nuevas normas orientadas a proteger a menores. Solo el tiempo dirá si esta medida logrará su objetivo o abrirá nuevas dudas sobre la seguridad y la libertad de acceso en internet.