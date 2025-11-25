¡Guerra musical! YouTube Music lanza su Recap 2025 y desafía al Wrapped de Spotify

Google ha lanzado su resumen anual YouTube Music Recap 2025, optando por una publicación estratégica antes que su competidor, Spotify Wrapped. Esta maniobra repite la decisión del año pasado de adelantar la presentación de su compilación de datos musicales.

La novedad más significativa de esta edición es la inclusión de la inteligencia artificial de Gemini, que permite a los usuarios interactuar con su resumen de forma novedosa. Esta capacidad se basa en la función “Ask Music“, la cual está disponible en países específicos como Estados Unidos, Canadá y Australia.

El resumen ya está disponible para una gran parte de los usuarios, aunque su distribución ha sido gradual y no universal. Para acceder, los oyentes deben abrir la aplicación y seleccionar la sección “Tu Recap” después de tocar su foto de perfil en la esquina superior derecha.

¿Qué revela el “pasaporte musical” sobre tus gustos musicales?

El informe comienza detallando la canción que el usuario reprodujo más veces en total y por el periodo más prolongado. De igual manera, se identifica a la “alma gemela musical,” que es el artista más repetido a lo largo del año.

La temática central del Recap 2025 se centra en el concepto de “viaje musical”, materializado en un “pasaporte musical” personalizado. Este documento único resume los países de origen de los músicos que el usuario escuchó con mayor asiduidad.

El resumen también incluye un calendario que muestra los días exactos en los que el usuario disfrutó de la música de su artista principal. Además de esto, el reporte repasa los álbumes y géneros musicales que fueron consumidos por el usuario.

¿Cómo puedo compartir mi Recap y aprovechar la nueva IA de Gemini?

YouTube Music ofrece la opción de conectar la cuenta personal de Google Fotos para enlazar imágenes propias a los instantes musicales preferidos. Además, se genera un “Álbum de fotos musical” de forma automática, empleando imágenes creadas por inteligencia artificial vinculadas a las canciones clave del año.

El usuario puede guardar la selección completa de canciones principales en una lista de reproducción dedicada con un solo clic. Finalmente, el resumen anual está diseñado para ser compartido fácilmente con contactos y en diversas plataformas de redes sociales.