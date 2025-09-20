Youtube cierra el canal de Nicolás Maduro

La plataforma YouTube retiró este viernes el canal oficial del presidente Nicolás Maduro, que acumulaba más de 233,000 suscriptores. El perfil dejó de estar disponible sin explicación pública de la empresa, que solo muestra un mensaje de error a quienes buscan el contenido.

La noticia fue confirmada por el canal oficial Telesur, que informó sobre la desaparición de la cuenta durante la tarde. El medio señaló que el hecho se produce en un contexto de tensiones políticas y de comunicación entre Venezuela y Estados Unidos.

En los últimos meses, el mandatario venezolano ha endurecido su postura frente a las redes sociales, a las que acusa de alentar división social. En agosto, ordenó suspender x por diez días; sin embargo, el servicio continúa inaccesible en el país si no se usan redes privadas virtuales (VPN).

El gobierno también cuestionó el papel de Elon Musk, propietario de x, a quien responsabilizó de promover mensajes de odio. Maduro incluso solicitó que el empresario deje de operar en América Latina.

En otro frente, el Ejecutivo exhortó a los ciudadanos a abandonar Whatsapp y adoptar aplicaciones como Telegram o WeChat, argumentando que la primera habría compartido datos de usuarios con actores extranjeros y facilitado disturbios.

La Asamblea Nacional venezolana anunció que discutirá próximamente una ley para regular los contenidos publicados en redes sociales, lo que podría modificar la forma en que la población accede a información en línea.

La medida tomada por directivos de YouTube coincide con la presencia de ocho buques estadounidenses en el Mar Caribe, justificada como operación antidrogas. En respuesta, Nicolás Maduro ordenó despliegues militares en la isla La Orchila y convocó a ejercicios de entrenamiento civil.