VIDEO: Youtuber El Custodio acusado de homicidio en Acolman tras presunta invasión a su vivienda

En el fraccionamiento Real del Valle, en el municipio de Acolman, Estado de México, el creador de contenido digital conocido como Roberto Carlos “El Custodio”, especialista en seguridad privada, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras la muerte de tres personas y una herida, luego de que él afirma haber actuado en legítima defensa al ser, según su versión, víctima de una invasión.

Mientras tanto, vecinos relatan que el conflicto podría originarse en una disputa de estacionamiento y que el youtuber gozaba de fama por su canal de capacitación en temas de vigilancia.

Los hechos que desataron la tragedia en el fraccionamiento Real del Valle

La noche del lunes 3 de noviembre de 2025, elementos de seguridad atendieron el llamado de detonaciones en el fraccionamiento Real del Valle, ubicado sobre el Boulevard Lago del Real.

Un video grabado del siniestro por uno de los vecinos del fraccionamiento, muestra el momento en que Roberto Carlos acciona su arma en dirección de los “invasores”.

Según primeras indagatorias, tres personas, dos hombres y una mujer, fallecieron en el lugar, y una cuarta fue trasladada al Hospital General de Axapusco con heridas de bala.

Uno de los fallecidos se trataba de un joven taquero que al escuchar las detonaciones y los gritos de “El custodio” se dirigió para tratar de ayudar.

Según reportes de vecinos, los otros dos fallecidos eran sus vecinos, quienes se encontraban llegando a su casa cuando Roberto Carlos accionó su arma sin mediar palabra.

“El Custodio” publicó un video en el cual asume haber disparado contra quienes, de acuerdo con su versión, pretendían invadir su vivienda y lo amenazaban de muerte.

FGJEM mantiene resguardada la vivienda mientras continúa la búsqueda del sospechoso

La FGJEM reportó que no hay evidencia de invasión al inmueble y apunta que el detonante fue una disputa por un cajón de estacionamiento donde una combi dejó bloqueado el acceso a la residencia del youtuber.

De igual forma se reportó que ya se abrió carpeta de investigación por el homicidio de tres personas y la tentativa contra una más.

Peritos levantaron los cuerpos y aseguraron casquillos calibre 9 mm y 22 mm. Las víctimas fueron llevadas al Servicio Médico Forense.

Vecinos del fraccionamiento en Acolman lo califican como una persona con actitud agresiva: según testimonios, soltaba disparos al aire de vez en cuando y mantenía conflictos frecuentes con otros colonos.

La investigación continúa y abre interrogantes sobre los límites entre la autodefensa, la justicia privada de facto y el control de armas en entornos residenciales.