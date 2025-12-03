Zaldívar llama a construir una reforma electoral “desde el pueblo”

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador del proceso de diálogo para la reforma electoral, Arturo Zaldívar, aseguró en La Paz, Baja California Sur, que el país está participando en un ejercicio “sin precedentes” para construir una reforma político-electoral basada en propuestas ciudadanas, recogidas estado por estado.

Zaldívar explicó que, aunque la iniciativa aún está en etapa de integración, existe un consenso casi unánime en torno a preservar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales locales, instituciones que habían sido señaladas para posible reconfiguración.

“La reforma apenas se está construyendo, no sabemos cuál va a ser el impacto, pero hemos estado recibiendo en el país casi de manera unánime que nos tocan el tema de los OPLES, que se mantengan los OPLES y han venido sugerencias para fortalecer su autonomía. Creemos que debemos avanzar hacia una reforma que respete y fortalezca el federalismo.”

El ministro en retiro detalló que su equipo se encuentra sistematizando miles de planteamientos recopilados en los foros realizados en todo el país, y que sólo le resta una última visita a Mérida para concluir la fase territorial. Anticipó que a mediados de diciembre estarán listas las propuestas organizadas y que, en la primera quincena de enero, se presentará una propuesta preliminar de reforma a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A nivel local, Zaldívar destacó que los temas más recurrentes entre la población han sido la permanencia de los OPLES y la forma en que se integran y funcionan los tribunales electorales estatales. Señaló que su postura personal —que coincide, dijo, con la tendencia ciudadana— es conservar ambas instituciones, pero revisando sus mecanismos de designación y atribuciones.

“Nunca se había hecho un ejercicio de este nivel, de abrirse a escuchar a toda la gente. Quienes no pudieron estar aquí que acudan al micrositio reformaelectoral.gob.mx. Ahí pueden consultar las propuestas y presentar las suyas. Esta reforma la tenemos que construir entre todas y todos.”

El llamado a la participación ciudadana coincide con la postura pública que Zaldívar ha mantenido en semanas recientes, cuando acompañó a la presidenta Sheinbaum en la convocatoria para renovar la vida pública del país durante los próximos siete años del proyecto de la Cuarta Transformación, como lo destacó en su evento masivo en el Zócalo capitalino.

Finalmente, reiteró que la legitimidad de esta reforma dependerá de la amplitud de voces que logren incorporarse, e insistió en que los mecanismos de consulta digital seguirán abiertos para que la ciudadanía “sea parte activa de la transformación de las reglas del juego democrático”.

