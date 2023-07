Zanjas en las calles, situación diaria en La Paz debido a trabajos inconclusos de OOMSAPAS

La Paz.- El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), de forma común, suele dejar las calles abiertas, con “zanjas”, debido a que no concluye la restauración de las mismas después de reparar las tuberías de agua.

Así lo expresan los paceños, molestos de que gran porcentaje de las obras de reparación en tuberías y drenajes en el municipio, les cueste en temas de pavimentación:

“La verdad está mal todo eso, o sea, siempre ha sido así y seguirá así. No creo que haya cambiado mucho, y ni cambiarán, me imagino”. -Comerciante. Anónimo.

Esto, ya es costumbre por parte de OOMSAPAS, lo que inconforma a la comunidad; tanto a los automovilistas, como a peatones, comerciantes y transportistas. Por ejemplo, un comerciante del centro de la ciudad aseguró que suelen aminorar el problema de manera superficial, con tierra, afectando el tráfico vial:

“Lo que pasa es que siempre ha habido ese problema. Siempre hemos tenido problemas con SAPA; de hecho con las anteriores administraciones es lo mismo, inclusive dan permiso para hacer una obra y hacen una zanja para conectarse desde el registro. Y queda ahí el hueco, o nomás lo tapan con tierra, entonces pasan los carros y vuelven a caer; o sea, siempre ha sido lo mismo con SAPA […] A los comercios porque no pueden estacionarse, eso afecta bastante. […] Y no, nunca arreglan nada. De hecho, se supone que uno como automovilista, debería de demandar al municipio porque pasa el carro, te friega, […] se demanda pero no nadie hace nada”. -Comerciante. Anónimo