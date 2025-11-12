La tradicional zapatería B. Hermanos de La Paz vuelve a arder

La noche de ayer, una densa columna de humo volvió a teñir de gris el cielo del Centro Histórico de La Paz. La zapatería B. Hermanos, un comercio emblemático de la calle 16 de Septiembre, ardió nuevamente en llamas, generando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz y de Protección Civil respondieron con rapidez, mientras la Policía Municipal acordonaba el área para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos a la población.

El incendio, reportado poco antes de las 11 de la noche, obligó a la movilización de unidades de apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Centenario, quienes acudieron con el camión 611 para reforzar las maniobras de control. Según los primeros reportes, las llamas se concentraron en la parte central del inmueble, donde se almacenaba mercancía, calzado y material inflamable, lo que dificultó el acceso de los bomberos y provocó que el fuego se propagara con rapidez.

Vecinos del centro relataron que el siniestro trajo a la memoria un episodio similar ocurrido hace algunos años, cuando la misma zapatería sufrió otro incendio de características parecidas. La coincidencia temporal y el lugar del siniestro han despertado inquietud entre la comunidad, que se pregunta si existen fallas en la infraestructura eléctrica o en las medidas de seguridad del local, uno de los más antiguos de la capital sudcaliforniana.

Las autoridades no han confirmado el origen del incendio ni reportes de personas lesionadas. Sin embargo, Protección Civil informó que la zona permanecerá bajo vigilancia durante las próximas horas debido al riesgo de reactivación de brasas en el interior del inmueble. Los propietarios de la zapatería no han emitido declaraciones, aunque trascendió que las pérdidas materiales podrían ser considerables.

El incendio de B. Hermanos no solo representa un golpe económico para sus dueños, sino también una pérdida simbólica para muchos paceños que crecieron viendo ese negocio como parte del paisaje urbano de la 16 de Septiembre. Este nuevo episodio pone sobre la mesa la urgencia de revisar las condiciones eléctricas y de seguridad de los locales del Centro Histórico, donde la antigüedad de las instalaciones puede convertirse en un riesgo latente.

