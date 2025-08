Zatarain exige rendición de cuentas por uso de recursos públicos en BCS; advierte intervención federal

La senadora de la República por Baja California Sur, Susana Zatarain, anunció que sostendrá una reunión con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a la falta de respuesta de autoridades estatales y municipales sobre el uso de recursos públicos en la entidad.

Zatarain expresó su preocupación por la opacidad en el manejo del presupuesto, señalando que hay miles de millones de pesos no acreditados correctamente, tanto por el Gobierno del Estado como por la pasada administración del Ayuntamiento de Los Cabos.

“El recurso es de los sudcalifornianos y hay miles de millones de pesos que no están bien acreditados de cómo se gastaron desde el Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Los Cabos”, señaló.

La legisladora hizo especial énfasis en el caso del OOMSAPAS Los Cabos, donde el ejercicio presupuestal de 2022 presenta un 98% de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores. Ante esto, Zatarain cuestionó: “¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Lo van a regresar los funcionarios? ¿Los van a detener o va a haber impunidad?”

Zatarain advirtió que, de no recibir la información solicitada, llevará el caso al nivel federal para que se exijan cuentas desde la Ciudad de México, lo que podría derivar en una intervención directa de la ASF.

“Tengo pronto una reunión con la Auditoría Superior porque han estado enviando muchos oficios y no han recibido respuesta puntual. Si no me proporcionan información, voy a escalar este tema a la federación”, declaró.