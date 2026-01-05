Zelenski nombra al jefe de la inteligencia militar ucraniana Kyrylo Budanov nuevo ayudante de alto nivel

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la destitución del jefe de servicios de la principal agencia de inteligencia nacional, en un cambio que forma parte de una reorganización más amplia del liderazgo de seguridad y defensa en medio de casi cuatro años de guerra con Rusia.

La decisión implica la salida de Vasyl Maliuk como director del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el organismo responsable de inteligencia interna, contrainteligencia y operaciones especiales. Zelenski indicó que Maliuk continuará dentro del sistema de seguridad para centrarse en operaciones de combate específicas, mientras que un jefe interino asumirá el liderazgo del servicio.

Cambios en el liderazgo y contexto operativo

El movimiento del presidente ucraniano ocurre en un momento en que Ucrania continúa recibiendo ataques de las fuerzas rusas y ajustando su estrategia militar y de inteligencia. La salida del jefe de servicios se da tras una serie de reacomodos en el gobierno de Kiev que incluyen también nombramientos en ámbitos militar y civil.

Durante su mandato, el ahora ex jefe de servicios encabezó diversas operaciones de alto perfil contra objetivos rusos, lo que había reforzado su perfil dentro y fuera de Ucrania. Sin embargo, Zelenski decidió reconfigurar las prioridades del SBU, orientando a Maliuk hacia funciones más especializadas dentro del organismo, sin perderlo del todo en la estructura estatal.

La Presidencia ucraniana también confirmó la designación de un jefe interino del SBU, que deberá conducir la agencia mientras se determina un reemplazo permanente, y reiteró su intención de reorganizar otros sectores estratégicos antes de reuniones clave con aliados internacionales.

Analistas señalan que la sustitución del jefe de servicios responde tanto a necesidades operativas como a presiones políticas internas. Algunos sectores del poder ucraniano habían expresado reservas sobre la continuidad de Maliuk en el cargo, argumentando que un nuevo enfoque podría ser crucial para las negociaciones y la coordinación con aliados en medio de tensiones en el frente.

