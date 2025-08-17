Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 17 de Agosto, 2025
Internacional

Zelensky viaja a EE.UU. para encuentro con Trump mientras Rusia mantiene ataques

Brenda Ireri Yáñez
17 agosto, 2025
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, llegará este lunes 18 de agosto a Washington para reunirse con Donald Trump y varios líderes europeos, en un momento clave de la guerra. Su visita ocurre tras la Cumbre de Alaska del 15 de agosto entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, que no logró un alto el fuego.

Qué pasó en Alaska

  • Putin exigió que Ucrania ceda el Donbás y se mantenga neutral, a cambio de no atacar más y congelar las líneas de combate en Jersón y Zaporiyia.

  • Trump propuso dejar de lado un alto al fuego inmediato y buscar un “acuerdo de paz duradero”, lo que generó críticas en Europa por considerarlo cercano a Moscú.

  • Según el enviado de Trump, Steve Witkoff, hubo avances porque Rusia aceptó prometer por ley que no invadirá más territorios y dar “garantías de seguridad” a Ucrania.

Postura de Zelensky

  • El mandatario ucraniano insiste en que primero debe haber un alto al fuego antes de cualquier negociación.

  • En Bruselas, pidió junto a Ursula von der Leyen que Putin “detenga las matanzas” para avanzar en la diplomacia.

  • Su jefe de gabinete, Andriy Yermak, recordó que la paz también depende de liberar a los niños ucranianos llevados por la fuerza a Rusia.

Reacciones internacionales

  • Europa: Francia, Alemania, Reino Unido y otros países se reunirán este domingo 17 de agosto de forma virtual para reforzar su apoyo a Ucrania y rechazar cualquier acuerdo sin la participación de Kyiv.

  • Reino Unido: El primer ministro Keir Starmer prometió apoyo a Ucrania “el tiempo que sea necesario”.

  • Alemania: Exigió garantías de seguridad claras para Kyiv.

  • Rusia: Celebró que Alaska sienta las bases de una “nueva arquitectura de seguridad”.

  • Bielorrusia: Putin informó a su aliado, el presidente Alexander Lukashenko, sobre lo acordado.

Situación en el frente

Mientras los líderes discuten, la guerra sigue activa: Rusia lanzó en la noche del sábado 60 drones y un misil balístico, dejando al menos cinco muertos en Donetsk, Járkiv y Jersón. Ucrania derribó 40 de esos drones, mientras Moscú dijo haber neutralizado 46 drones ucranianos.

Un encuentro con tensión previa

La relación entre Trump y Zelensky no es sencilla. En febrero pasado, ambos tuvieron un fuerte choque en la Casa Blanca: Trump lo acusó de no ser “agradecido” y lo expulsó sin firmar acuerdos. Ahora, la reunión del lunes será una prueba para medir si pueden superar esas diferencias.

