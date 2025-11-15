¡Caos en el Zócalo! Encapuchados derriban vallas e irrumpen en Palacio Nacional tras marcha de Generación Z

Caos se vive la tarde de este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México y en Palacio Nacional luego de que un grupo de encapuchados derribaran las vallas instaladas para proteger al inmueble donde vive la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto se da durante las manifestaciones de la Generación Z que surgieron a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras marchar por diversas calles de la Ciudad de México, los miles de manistentes llegaron hasta el Zócalo capitalino en donde está Palacio Nacional y aunque algunos continuaron manifestándose de forma pacífica, otros decidieron actuar de forma diferente.

Para controlar y dispersas a los manifestantes, los granaderos y policías antimotines de la Ciudad de México empezaron a utilizar gases lacrimógenos, lo que hizo molestarse aún más a las personas de todas las edades que se encontraban en la explanada del Zócalo capitalino.

Alrededor de las 15:30 horas, un contingente de al menos 50 encapuchados, presuntamente infiltrados en la multitud, utilizó cuerdas, palancas y fuerza colectiva para tumbar las vallas en la entrada principal de la calle Moneda.

El grupo, que portaba consignas contra la impunidad, procedió a romper cristales de varias ventanas bajas del histórico edificio de Palacio Nacional, en un claro intento de forzar la entrada. Testigos reportaron al menos cinco ventanas destrozadas, con vidrios esparcidos en la explanada.

Pese a ello, algunos encapuchados lograron subir a los ventanales de Palacio Nacional y empezaron a romper cristales para ingresar al inmueble, no obstante, desde el interior también se les empezó a lanzar gases lacrimógenos para evitar su ingreso.

Hasta la publicación de la presente nota, al menos 20 manifestantes resultaron heridos leves por inhalación de gas, según reportes preliminares del Servicio Médico de Urgencias (SMU). También, al menos dos encapuchados han sido detenidos en flagrancia, acusados de daños a la propiedad federal, mientras que la SSC reportó la evacuación ordenada de la zona para evitar mayores confrontaciones.