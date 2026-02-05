El Zócalo de la CDMX se transforma en el Jardín del Buen Amor por San Valentín

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró este jueves la instalación decorativa denominada Jardín del Buen Amor, una intervención paisajística que transforma la plancha del Zócalo en un espacio público dedicado a la celebración del 14 de febrero.

Esta iniciativa busca fomentar la convivencia familiar y el turismo en el Centro Histórico, ofreciendo a los visitantes un recorrido entre arreglos florales y estructuras diseñadas para la captura de fotografías y el esparcimiento peatonal.

La exhibición cuenta con una distribución estratégica de miles de flores de ornato, principalmente petunias, cempasúchil de invernadero y ciclámenes, que forman figuras geométricas y senderos transitables. Las autoridades informaron que la instalación estará disponible de manera gratuita para todo el público, reforzando la reciente peatonalización del Zócalo, la cual permite que los ciudadanos caminen sin la interrupción del tránsito vehicular frente a la Catedral Metropolitana.

Además de la vegetación, el Jardín del Buen Amor incluye mobiliario urbano temporal y puntos de iluminación nocturna para ampliar el horario de visita. La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y la Secretaría de Cultura detallaron que la estructura fue montada por trabajadores de servicios urbanos, quienes utilizaron plantas producidas en los viveros de la capital para garantizar la sostenibilidad del proyecto decorativo.

Antecedentes y tradición de jardines en el Zócalo

No es la primera vez que el corazón de México se viste de gala; históricamente, el Zócalo ha sido sede de importantes transformaciones visuales, desde la “Romería de las Flores” en épocas pasadas hasta los modernos festivales de flores y jardines. Esta nueva versión, enfocada en el romanticismo y la amistad, se suma a la estrategia de recuperación de espacios públicos impulsada por la administración de Clara Brugada, buscando que el primer cuadro de la ciudad sea un referente de cultura y bienestar social.

Estadísticas de la Secretaría de Turismo local prevén que la afluencia de visitantes al Jócalo aumente un 25% durante el fin de semana del Día de San Valentín gracias a este tipo de activaciones. La derrama económica esperada para los comercios y restaurantes aledaños al Centro Histórico se estima en millones de pesos, beneficiando directamente a los negocios establecidos en calles como Madero, Cinco de Mayo y 16 de Septiembre.

