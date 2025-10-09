Zoé: Panoramas regresa a Los Cabos en el aniversario de Cinema Vagabundo

En el marco del 14º aniversario del Cine Club Cinema Vagabundo, se llevará a cabo la proyección del documental Zoé: Panoramas, dirigido por el músico y cineasta Rodrigo Guardiola, integrante de la reconocida banda mexicana de rock alternativo Zoé.

La película documental muestra el proceso creativo, personal y profesional que vivió la agrupación durante una de sus giras internacionales más importantes. Según comentó Guardiola, el reciente regreso de Zoé a los escenarios ha renovado el interés por esta producción, especialmente entre públicos jóvenes que no conocían previamente a la banda, lo que ha impulsado su resurgimiento en la escena del rock nacional.

“Mucha gente no se enteró de este documental, que originalmente se estrenó en cines y luego pasó a plataformas. Con los años quedó en el olvido. Pero este año, con el regreso de Zoé, mucha gente joven comenzó a ver funciones de Panoramas en distintos foros. Se han llenado salas, incluso una cineteca registró más de 5 mil personas,” compartió Rodrigo Guardiola durante el evento.

La función fue posible gracias a una colaboración entre el programa Movie Night, impulsado por el Hotel El Ganzo, y Cinema Vagabundo, con el objetivo de acercar gratuitamente cine documental y de autor a la comunidad amante del séptimo arte.

Guardiola expresó su entusiasmo por presentar el documental en Baja California Sur, destacando la importancia de estos espacios para conectar con el público en distintas regiones del país.

“Estoy agradecido y emocionado de estar aquí. Nunca había estado en esta parte de Baja California Sur. Esto llegó en un gran momento para mí. Me hace feliz revivir este documental, que ya tiene varios años, pero que cada vez que lo compartimos con el público genera algo muy especial.”

El documental Zoé: Panoramas se proyectará nuevamente este viernes 10 de octubre en el rooftop del Hotel El Ganzo. La función es gratuita y abierta al público, ofreciendo a fans y cinéfilos la oportunidad de conocer más de cerca el proceso detrás del renacer de una de las bandas más influyentes del rock mexicano contemporáneo.