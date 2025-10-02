Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 1 de Octubre, 2025
Los Cabos

ZOFEMAT y Consejo Coordinador ratifican trabajo conjunto por un desarrollo sostenible en Los Cabos

En reunión con el Consejo Coordinador, ZOFEMAT reafirmó su compromiso de trabajar por un desarrollo ordenado, con visión de sostenibilidad y aprovechamiento responsable de las playas de Los Cabos.
Daniela Lara
1 octubre, 2025
ZOFEMAT reafirma compromiso con playas sostenibles y turismo responsable en Los Cabos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

ZOFEMAT y Consejo Coordinador de Los Cabos refrendaron su compromiso con el desarrollo ordenado y sostenible del municipio, durante una reunión de trabajo encabezada por el coordinador municipal de la dependencia, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, y el presidente del organismo, Julio Castillo Gómez.

En el encuentro se subrayó la importancia de mantener una comunicación abierta y permanente entre autoridades y el sector empresarial y social que conforma el Consejo Coordinador.

Álvarez Munguía destacó que la ZOFEMAT seguirá trabajando en equipo y de manera coordinada, con una visión enfocada en el bienestar social, la sostenibilidad y el aprovechamiento responsable de las playas.

“Estas acciones fortalecen el desarrollo turístico y ambiental de Los Cabos, en beneficio de toda la población”, puntualizó.

Con ello, la XV Administración Municipal refrenda su compromiso con la gobernanza participativa y la colaboración con todos los sectores de la sociedad.

