ZOFEMAT y Consejo Coordinador ratifican trabajo conjunto por un desarrollo sostenible en Los Cabos

ZOFEMAT y Consejo Coordinador de Los Cabos refrendaron su compromiso con el desarrollo ordenado y sostenible del municipio, durante una reunión de trabajo encabezada por el coordinador municipal de la dependencia, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, y el presidente del organismo, Julio Castillo Gómez.

En el encuentro se subrayó la importancia de mantener una comunicación abierta y permanente entre autoridades y el sector empresarial y social que conforma el Consejo Coordinador.

Álvarez Munguía destacó que la ZOFEMAT seguirá trabajando en equipo y de manera coordinada, con una visión enfocada en el bienestar social, la sostenibilidad y el aprovechamiento responsable de las playas.

“Estas acciones fortalecen el desarrollo turístico y ambiental de Los Cabos, en beneficio de toda la población”, puntualizó.

Con ello, la XV Administración Municipal refrenda su compromiso con la gobernanza participativa y la colaboración con todos los sectores de la sociedad.