ZOFEMAT exhorta a no caminar bajo el Arco de Cabo San Lucas
Ante el fenómeno natural que deja al descubierto una franja de playa bajo el Arco de Cabo San Lucas, autoridades municipales hicieron un llamado enérgico a extremar precauciones y evitar ingresar o intentar cruzar la zona, ya que representa un alto riesgo por el intenso oleaje y las fuertes corrientes marinas.
El coordinador municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) Los Cabos, Rafael Álvarez Munguía, exhortó tanto a ciudadanos como a turistas a no caminar por debajo del Arco, por tratarse de un sitio peligroso donde se han registrado incidentes.
“Se le pide de la manera más respetuosa por parte de la ZOFEMAT y por parte de Capitanía de Puerto, primero, no bajar a ningún tipo de turista o ciudadano aquí en el Arco. Esto es un fenómeno natural interesantísimo que lo podemos disfrutar de lejos con respeto al mar porque con estas corrientes, mucha gente que está en la Playa del Divorcio, cuando baja la marea y salen corriendo, tiene aproximadamente un minuto 15 segundos para llegar de un punto al otro y es donde hemos tenido accidentes, gente quebrada, casi ahogada”, explicó Álvarez Munguía.
Las autoridades señalaron que, en ocasiones, las mareas bajas generan la impresión de un camino seguro, pero la realidad es que las olas y las corrientes pueden sorprender a quienes se arriesgan a cruzar, provocando accidentes de gravedad.
La Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas informó que han detectado casos de turistas que intentan cruzar desde la Playa del Divorcio hasta la franja de arena bajo el Arco, e incluso reportaron que algunos prestadores de servicios náuticos han trasladado visitantes directamente al sitio, pese a la prohibición.
Finalmente, las instancias de seguridad reiteraron el llamado a respetar las restricciones y disfrutar el atractivo natural únicamente a distancia, evitando conductas que pongan en peligro la integridad física o la vida de los visitantes.
