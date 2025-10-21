ZOFEMAT Los Cabos realiza jornada de limpieza de playas en El Médano con participación ciudadana

En Los Cabos, Baja California Sur, la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) realizó una jornada de limpieza de playas en El Médano, con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente.

El titular de ZOFEMAT, Rafael Álvarez Munguía, destacó la importancia de fomentar una cultura ambiental responsable. “Estas acciones reflejan nuestro compromiso con la preservación de los ecosistemas costeros y la promoción de un turismo sustentable”, señaló.

Durante la jornada, se retiraron 25 llantas, envases de PET, bolsas plásticas y otros desechos del fondo marino. También se recolectaron micro residuos en la orilla, como plásticos, colillas de cigarro, latas y corcholatas, reafirmando el esfuerzo colectivo por mantener limpias las playas.

Lee más: Servicios Públicos refuerza la limpieza y mantenimiento en panteones municipales de Los Cabos

Participaron diversas organizaciones y grupos ciudadanos, entre ellos Open Water Swimming Médano Beach, CaboTrek, estudiantes del colegio Delmar y del CETMAR #31, International School, Omega Sports Cabo y FONMAR, junto con voluntarios comprometidos con la conservación del entorno natural.

Esta actividad forma parte del programa permanente de limpieza que ZOFEMAT Los Cabos implementa en distintos puntos del litoral. La iniciativa busca prevenir la contaminación marina, proteger la biodiversidad y concientizar sobre el impacto negativo de los residuos plásticos en la fauna marina.

Álvarez Munguía agradeció la participación ciudadana y de los sectores involucrados, y enfatizó la importancia de mantener estas acciones de manera constante. “La conservación de nuestras playas es tarea de todos; solo con esfuerzos colectivos preservaremos este patrimonio natural para futuras generaciones”, puntualizó.

Con estas acciones, ZOFEMAT Los Cabos refuerza su compromiso con el medio ambiente y promueve la cultura de responsabilidad ambiental entre residentes y visitantes.