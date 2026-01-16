Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 16 de Enero, 2026
HomeLos CabosZOFEMAT Los Cabos impulsa regularización integral del litoral con apoyo de SEMARNAT
Los Cabos

ZOFEMAT Los Cabos impulsa regularización integral del litoral con apoyo de SEMARNAT

Los Cabos busca convertirse en el primer municipio de México en regularizar de manera integral su litoral, ordenando concesiones, delimitación y vigilancia de playas.
16 enero, 2026
0
15
Los Cabos será pionero nacional en la regularización del litoral

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

La ZOFEMAT Los Cabos inició gestiones ante la SEMARNAT para concretar la regularización del litoral, un proceso que permitirá al municipio convertirse en el primero del país en ordenar de manera integral el censo, la delimitación oficial y el padrón de concesiones en la Zona Federal Marítimo Terrestre.

En cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, el titular de la ZOFEMAT Los Cabos, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, sostuvo una reunión de trabajo con el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la SEMARNAT, Alfredo Arellano Guillermo, en las instalaciones de la dependencia federal.

Durante el encuentro se alcanzaron acuerdos estratégicos que permitirán avanzar en la regularización del litoral en los 192 kilómetros de costa del municipio. Este proceso brindará certeza jurídica sobre la ocupación y uso del litoral, fortalecerá la recaudación de forma ordenada y transparente, y garantizará que las concesiones se apeguen a la normatividad vigente.

Asimismo, se establecieron mecanismos de coordinación entre la ZOFEMAT Los Cabos y la SEMARNAT para reforzar la vigilancia en los accesos a las playas. El objetivo es garantizar el libre tránsito, el disfrute ciudadano y mejorar las acciones de limpieza, conservación y mantenimiento del litoral.

Con estas gestiones, el XV Ayuntamiento de Los Cabos avanza hacia una administración costera moderna y responsable, donde la regularización del litoral, la protección de los ecosistemas y el desarrollo sustentable fortalecen el bienestar social y la competitividad turística del destino.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

California en alerta: el hongo de la muerte deja tres muertos y ...

Siguiente articulo

Los Cabos apuesta por tecnología de vanguardia con pilotos de drones certificados