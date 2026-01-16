ZOFEMAT Los Cabos impulsa regularización integral del litoral con apoyo de SEMARNAT

La ZOFEMAT Los Cabos inició gestiones ante la SEMARNAT para concretar la regularización del litoral, un proceso que permitirá al municipio convertirse en el primero del país en ordenar de manera integral el censo, la delimitación oficial y el padrón de concesiones en la Zona Federal Marítimo Terrestre.

En cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, el titular de la ZOFEMAT Los Cabos, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, sostuvo una reunión de trabajo con el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la SEMARNAT, Alfredo Arellano Guillermo, en las instalaciones de la dependencia federal.

Durante el encuentro se alcanzaron acuerdos estratégicos que permitirán avanzar en la regularización del litoral en los 192 kilómetros de costa del municipio. Este proceso brindará certeza jurídica sobre la ocupación y uso del litoral, fortalecerá la recaudación de forma ordenada y transparente, y garantizará que las concesiones se apeguen a la normatividad vigente.

Asimismo, se establecieron mecanismos de coordinación entre la ZOFEMAT Los Cabos y la SEMARNAT para reforzar la vigilancia en los accesos a las playas. El objetivo es garantizar el libre tránsito, el disfrute ciudadano y mejorar las acciones de limpieza, conservación y mantenimiento del litoral.

Con estas gestiones, el XV Ayuntamiento de Los Cabos avanza hacia una administración costera moderna y responsable, donde la regularización del litoral, la protección de los ecosistemas y el desarrollo sustentable fortalecen el bienestar social y la competitividad turística del destino.

