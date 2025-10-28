Zofemat La Paz refuerza limpieza costera: más de 5 toneladas de residuos retiradas en una semana

En una acción coordinada para proteger los ecosistemas costeros del municipio, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de La Paz logró recolectar 5,290 kilogramos de basura.

Esto durante las jornadas de limpieza efectuadas del 20 al 24 de octubre, según informó el titular de Zofemat, Roberto Higuera.

La recolección de las 5 toneladas de basura se vio dividida a lo largo varias playas

Las actividades se desarrollaron en diversas playas y zonas de manglar, entre ellas El Tecolote, Balandra, Pichilingue, El Saltito, Carrizalito, El Saltito Original, El Coromuel, La Concha, El Caimancito, El Centenario, El Comitán, La Posada y CETMAR, espacios de alto valor, tanto como ambiental y turístico.

El funcionario precisó que el desglose diario de recolección dio como resultado 1,370 kilogramos el lunes; 700 el martes; 1,100 el miércoles; 880 el jueves; y 1,240 el viernes, lo que sumó más de cinco toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos.

Higuera subrayó que el éxito de estas jornadas depende de la participación activa de la ciudadanía, al señalar que

“La colaboración y conciencia de la ciudadanía son cruciales para preservar nuestras playas y garantizar un futuro sostenible para el patrimonio natural de las y los paceños”

Finalmente, el organismo municipal reiteró que estas acciones forman parte de su programa permanente de limpieza y conservación.

Y que mantiene el propósito de mantener la imagen y salud ambiental de las costas de La Paz, además de fomentar una cultura ecológica responsable entre turistas y residentes.