Municipio de La Paz refuerza limpieza de playas y logra recolectar más de 4 toneladas de residuos

Con el objetivo de preservar el entorno natural y mantener las costas en condiciones óptimas para residentes y turistas, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de La Paz logró recolectar más de 4 toneladas de residuos durante la última semana de octubre, en una amplia jornada de limpieza de playas en La Paz.

Del 27 al 31 de octubre, brigadas municipales trabajaron en 14 playas del municipio, entre ellas Tecolote, Balandra, Pichilingue, El Sonorense, Puerto Gato, Eréndira, Coromuel, La Concha y El Comitán, donde se retiraron 4 mil 550 kilogramos de residuos orgánicos e inorgánicos.

De acuerdo con el titular de la Zofemat, Roberto Higuera, estas jornadas diarias de saneamiento han contribuido de manera significativa a reducir los desechos que afectan el ecosistema marino, al tiempo que fortalecen la conciencia ambiental entre los visitantes y la ciudadanía.

“Estas jornadas diarias han contribuido significativamente a la disminución de residuos que dañan el entorno de forma directa e indirecta, protegiendo así el ecosistema marino y a las especies que habitan en él”, agregó

Durante la semana de limpieza, se retiraron 900 kilogramos de residuos el lunes, 1,090 el martes, 620 el miércoles, 850 el jueves y 1,090 el viernes, alcanzando un total de 4.55 toneladas.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de La Paz reafirma su compromiso con la conservación de playas, manglares y costas, impulsando políticas públicas de sostenibilidad y promoviendo la limpieza de playas en La Paz como una tarea colectiva que involucra tanto a autoridades como a la sociedad civil.