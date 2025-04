ZOFEMAT retoma investigación por cobros y uso comercial en playa 8 Cascadas

El acceso a la playa conocida como 8 Cascadas, ubicada en el cauce del arroyo Salto Seco en Cabo San Lucas, ha sido restringido por un particular desde hace más de una década, generando denuncias ciudadanas por presunto bloqueo ilegal, cobro de estacionamiento y daños ambientales.

Durante este tiempo, la zona federal se ha utilizado como estacionamiento con cobro, además de operar actividades comerciales como carpas de masajes y renta de equipo recreativo, todo sin regulación aparente.

También se han reportado intentos por secar parte del humedal, lo que ha puesto en riesgo el ecosistema y agravado los focos de contaminación.

Ante esta situación, autoridades municipales confirmaron que ya se inició una revisión legal del caso. Rafael Álvarez Munguía, coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en Los Cabos, señaló que el área jurídica ya fue notificada para investigar si el particular cuenta con permisos válidos.

“En 8 Cascadas tenemos el conocimiento, estamos haciendo lo propio, vuelvo a decir, no se puede cobrar por entrar a una playa, eso está en la Constitución, a ningún mexicano le tienen que cobrar por entrar a una playa, a lo mejor es para ayudarnos en la limpieza que, ojo, ese estacionamiento no nos ayuda a nosotros, lo hacemos 100% nosotros con el ramo hotelero. Estamos checando el tema, ya es la segunda vez que me lo preguntan, ya mandamos al área jurídica, y si tienen los permisos, se van a dar a conocer cuál es el permiso que tienen y muy puntual vamos a hacer esta evaluación con esta gente de 8 Cascadas”, expresó Álvarez Munguía.