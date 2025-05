Zona turística de Los Cabos podría quedar fuera de ley seca este domingo

Este domingo 1 de junio, por motivo de las elecciones judiciales en Baja California Sur, entrará en vigor la ley seca en todo el municipio de Los Cabos. Sin embargo, hasta este viernes, el Ayuntamiento aún no confirma si los establecimientos ubicados en la zona turística quedarán exentos.

El jefe de Inspección Fiscal en el municipio, Manuel Barajas Gerardo, detalló que la restricción se aplicará de 01:00 a 19:00 horas, abarcando a todos los negocios con venta de bebidas alcohólicas.

Reconoció que el sector turístico ha expresado su preocupación, pues coincide con la llegada de visitantes extranjeros. En elecciones anteriores, el Ayuntamiento ha emitido exenciones para algunos restaurantes, y se espera que en las próximas horas haya una resolución oficial.

“La determinación siempre se toma dos días antes. Yo creo que va a ser como las anteriores elecciones que se va a exentar a varios restaurantes de la zona turística de esta medida, así como a los extranjeros que no voten el próximo domingo, por lo que ellos no tendrían ningún problema para esta Ley Seca. Yo no soy quien para determinar si esta ley seca no aplicará para ellos, será el propio Ayuntamiento a través de Secretaría General que en el transcurso de esta mañana estará determinando esta medida”.