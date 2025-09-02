La Paz envía despensas a zonas rurales del norte ante llegada de la tormenta tropical Lorena
Ante la cercanía de la tormenta tropical Lorena, varias comunidades rurales del norte de La Paz recibieron paquetes alimentarios como medida preventiva para enfrentar posibles afectaciones por las lluvias.
Prevención en zonas vulnerables
Los apoyos fueron enviados a la Delegación de Los Dolores por personal de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Económico. De acuerdo con la alcaldesa Milena Quiroga Romero, la intención es garantizar alimentos básicos en localidades que suelen quedar incomunicadas cuando crecen los arroyos durante la temporada de precipitaciones.
Comunidades donde llegaron los apoyos
Los paquetes se distribuyeron en las subdelegaciones de:
-
Puerto Chale
-
San Pedro de la Presa
-
El Caporal
-
San Fermín
-
La Soledad
-
Santa María de Toris
-
Santa Rita
-
Santa Fe
-
Paso de Iritú
-
San Hilario
Preparativos ante el paso de Lorena
La directora de Bienestar y Desarrollo Económico, Carla Jonguitud, integrante de la Comisión de Evacuación del Consejo Municipal de Protección Civil, señaló que estas comunidades son de difícil acceso y podrían enfrentar complicaciones en caso de lluvias intensas.
Con esta entrega, las autoridades buscan que las familias cuenten con insumos básicos mientras se mantiene el alerta por la tormenta tropical Lorena en Baja California Sur.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento