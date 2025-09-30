Zoológico en Puerto Vallarta genera críticas por posibles malas condiciones de animales

La organización Mundo Patitas denunció públicamente las posibles condiciones en las que permanecen los ejemplares del zoológico ubicado en Mismaloya, Puerto Vallarta, lo que ha provocado un debate en torno al bienestar animal y la falta de supervisión de las autoridades ambientales.

El material difundido en redes sociales muestra recorridos por distintas áreas del recinto donde aparecen diversas especies, entre ellas un tigre, un lemur, aves y conejos. El video describe que los animales se encuentran en espacios reducidos y sucios, comparando las instalaciones con auténticas mazmorras.

En la grabación se observan jaulas que, según el denunciante, mantienen a varios ejemplares en estado de abandono. Un lemur aparece debilitado, mientras que aves y conejos permanecen en espacios sin higiene. El registro también exhibe a un tigre confinado bajo condiciones que fueron calificadas como indignas.

La ONG hizo un llamado a los ciudadanos para etiquetar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y exigir una inspección inmediata en el zoológico. Además, compartieron datos de contacto de autoridades municipales para acelerar la atención al caso.

De acuerdo con el reporte, los denunciantes aseguraron que algunos animales imploran por agua y alimento, lo que ha intensificado las críticas en redes sociales. En particular, se insiste en la necesidad de que la Profepa verifique las condiciones y determine si existe maltrato animal en el sitio.

Hasta el momento, ni la Profepa ni el Ayuntamiento de Puerto Vallarta han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia. Tampoco las autoridades estatales de Jalisco han ofrecido respuesta formal.