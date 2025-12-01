Zootopia 2 hace historia en la taquilla mundial: ¿Por qué su éxito supera todas las expectativas?

Zootopia 2 se ha convertido en un fenómeno cinematográfico, demostrando que la nostalgia y el cariño por la primera entrega son clave para romper récords de taquilla. La secuela de Walt Disney Animation, estrenada en noviembre de 2025, justificó un viaje de regreso a la gran ciudad para millones de espectadores. La historia sigue a los inspectores de policía Judy Hopps y Nick Wilde, en una fábula sobre la intolerancia disfrazada de aventura cómica.

El público destaca que Zootopia 2 es una aventura conmovedora y llena de acción que incluso puede superar a su espectacular predecesora. Además, la película consolidó a Judy Hopps y Nick Wilde como una de las parejas de amigos más entrañables de los últimos tiempos.

Cifras de récord mundial y dominio en China

El desempeño global de Zootopia 2 fue histórico, alcanzando una recaudación de $556 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. Este impresionante monto la colocó como el cuarto mejor debut en la historia del cine, solo por detrás de tres entregas de Avengers y Spiderman: No way home.

Este éxito global se debe, en parte, a la fuerte aceptación en mercados clave. En China, la película obtuvo 133 millones de dólares en su primer día de estreno. Esta cifra superó lo ganado por Avengers: Endgame en ese territorio durante su primer día.

Impacto en Estados Unidos y lazos familiares

En el mercado doméstico, Zootopia 2 se estrenó un miércoles, marcando el inicio del fin de semana festivo de Acción de Gracias. Durante los cinco días de exhibición, la película recaudó aproximadamente $156 millones de dólares.

Esto la posicionó como la segunda película de estreno del Día de Acción de Gracias más taquillera de todos los tiempos. Analistas señalaron que “Las familias simplemente abrazaron” la película de una manera muy profunda.

Éxito de crítica y precedente

El éxito de Zootopia 2 llegó después de que su predecesora recaudara diez veces más de lo que se había invertido en su producción. La secuela mantiene una alta aprobación, con un 91% de la crítica especializada y un 95% del público en Rotten Tomatoes.

Este resultado, junto con el de Wicked: For Good, ha brindado a Hollywood un impulso necesario en la temporada de fiestas, con esperanzas de que la taquilla nacional del año 2025 alcance los $9.000 millones de dólares. El guion y la dirección estuvieron a cargo del ganador del Oscar Jared Bush.