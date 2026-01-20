Zootopia 2 rompe récords: Ya es la película animada de Hollywood más taquillera de la historia

En un hito sin precedentes para la industria cinematográfica, la película Zootopia 2 (también conocida como Zootrópolis 2) se ha consolidado oficialmente como la película animada producida en Hollywood más taquillera de todos los tiempos.

Según datos recientes de Box Office Mojo publicados este 20 de enero de 2026, la cinta de Walt Disney Animation Studios alcanzó la impresionante cifra de 1,706 millones de dólares en la taquilla global.

Con este resultado, la historia protagonizada por la oficial Judy Hopps y el astuto Nick Wilde logra superar la marca establecida anteriormente por Intensamente 2, que ostentaba el título con 1,690 millones.

El éxito comercial de la película dirigida por Jared Bush y Byron Howard se debe en gran medida a su extraordinario desempeño en mercados internacionales, destacando especialmente en China, donde se convirtió en el mayor lanzamiento de la Motion Picture Association (MPA).

Además de su éxito financiero, la crítica y la audiencia han respaldado el proyecto con una aprobación del 96% en Rotten Tomatoes y una calificación A en CinemaScore, reafirmando la conexión emocional que la metrópolis de mamíferos mantiene con el público tras diez años del estreno del filme original.

¿Zootopia 2 al nivel de Infinity War?

A nivel mundial, Zootopia 2 ya se ubica en la novena posición de las películas con mayor recaudación de la historia, situándose apenas por debajo de gigantes como Spider-Man: No Way Home y Avengers: Infinity War.

El copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman, celebró el logro destacando que este hito pertenece a los fanáticos cuyo entusiasmo impulsó a la cinta a superar los mil millones de dólares en un tiempo récord de solo 17 días, siendo la producción con clasificación PG más rápida en lograrlo.

Cabe destacar que la franquicia de Zootopia se une al selecto grupo de sagas animadas donde cada entrega ha superado la barrera de los mil millones de dólares, un logro compartido únicamente con la franquicia de Frozen.

El impacto de Zootopia 2 no se limita solo a la pantalla grande; su éxito ha revitalizado el interés en productos derivados y parques temáticos de Disney en todo el mundo.

Mientras Hollywood celebra este récord, la cinta china Ne Zha 2 se mantiene como el único obstáculo para el primer lugar absoluto a nivel global, con una recaudación que supera los 2,250 millones de dólares, demostrando que el cine de animación está viviendo una era de oro impulsada por la nostalgia y la innovación técnica.

