Zuckerberg desplaza a Bezos y reordena el mapa de las grandes fortunas tecnológicas

La caída bursátil de Amazon reconfiguró este viernes el ranking de los hombres más ricos del mundo y colocó a Mark Zuckerberg como la cuarta mayor fortuna global, tras un desplome de las acciones del gigante del comercio electrónico que golpeó directamente el patrimonio de Jeff Bezos. El movimiento no fue menor: el fundador de Meta capitalizó la debilidad de su rival histórico en un contexto de alta volatilidad para las grandes tecnológicas.

El retroceso de Amazon se produjo luego de que la compañía no alcanzara las expectativas de ganancias trimestrales y, además, anticipara un fuerte incremento en su gasto para los próximos años. Las acciones cayeron 9.3% poco después de la apertura del mercado, hasta rondar los 202 dólares por título, profundizando pérdidas que ya se habían observado en operaciones previas y fuera de horario.

Los resultados financieros explicaron la reacción negativa de los inversionistas. Amazon reportó una ganancia por acción de 1.95 dólares, ligeramente por debajo de la estimación de 1.97 dólares, aunque los ingresos sí superaron lo esperado al ubicarse en 213,400 millones de dólares. La lectura del mercado fue clara: el problema no estuvo en las ventas, sino en la presión que viene sobre los márgenes.

El anuncio que terminó de encender las alertas fue la proyección de gasto de capital para 2026. Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, adelantó inversiones por 200,000 millones de dólares, impulsadas por la demanda de productos de inteligencia artificial, desarrollo de chips, robótica y satélites de órbita baja. La cifra superó ampliamente las previsiones de Wall Street y alimentó la percepción de un ciclo de gasto más agresivo de lo previsto.

Analistas del sector señalaron que, si bien el aumento del gasto no resultó sorpresivo en un contexto de carrera tecnológica por la IA, la magnitud sí generó inquietud. El monto proyectado es aproximadamente 36% superior a la expectativa promedio del mercado, lo que abrió el debate sobre el ritmo de retorno de esas inversiones y su impacto en la rentabilidad futura de Amazon.

El golpe bursátil se tradujo de inmediato en la fortuna personal de Jeff Bezos. Su patrimonio neto se redujo en 16,000 millones de dólares, una caída de 6.9%, hasta ubicarse en 218,900 millones, lo que lo relegó al quinto lugar mundial, justo por debajo de Zuckerberg, cuya riqueza alcanzó los 226,600 millones de dólares tras el buen desempeño reciente de Meta.

El liderazgo del ranking global se mantiene, sin cambios, en manos de Elon Musk, con una fortuna estimada en 839,400 millones de dólares. Detrás de él se ubican los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, con patrimonios de 267,300 y 246,600 millones de dólares, respectivamente, consolidando el dominio del sector tecnológico en la cúspide de la riqueza mundial.

El intercambio de posiciones entre Zuckerberg y Bezos no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia reciente. En los últimos meses ambos han alternado lugares en el ranking, con movimientos ligados directamente al desempeño trimestral de Meta y Amazon. La semana pasada, resultados mejores a lo esperado de Meta ya habían impulsado a Zuckerberg por encima de Bezos, anticipando el reacomodo que hoy se confirma.

Este ajuste ocurre en un momento en el que las grandes tecnológicas preparan un ciclo histórico de inversión. Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft proyectan un gasto combinado cercano a los 610,000 millones de dólares para 2026, todos bajo el argumento de una demanda creciente por soluciones de inteligencia artificial. Alphabet prevé entre 175,000 y 185,000 millones; Meta, entre 115,000 y 135,000 millones; y Microsoft, alrededor de 105,000 millones.

Los movimientos también alcanzaron a otros integrantes del top 10. Larry Ellison, presidente de Oracle, quien en septiembre llegó a ocupar el segundo lugar mundial tras convertirse en la segunda persona en superar una fortuna de 400,000 millones de dólares, hoy se ubica en la sexta posición con 182,900 millones, afectado por una caída acumulada de más de 28% en las acciones de Oracle en lo que va del año.

