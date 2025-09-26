Zuckerberg regresa al cine para exponer los secretos más oscuros de Facebook

La historia que Facebook nunca quiso que se contara llegará a los cines el 9 de octubre de 2026. Sony Pictures ha confirmado el desarrollo de The Social Reckoning, la esperada secuela de la aclamada película Red Social, que volverá a contar con el guión y, esta vez también, la dirección de Aaron Sorkin.

A diferencia de su predecesora, el foco de la trama se aleja de Mark Zuckerberg para centrarse en la figura de Frances Haugen, una ex ingeniera de la compañía que en 2021 se convirtió en denunciante al filtrar miles de documentos internos.

La película narrará el arriesgado viaje de Haugen junto al periodista del Wall Street Journal, Jeff Horwitz, para revelar los secretos mejor guardados de la gigante tecnológica.

Los “Archivos de Facebook”: La historia real

La película está descrita como una “pieza complementaria” de la cinta de 2010 y basará su guión en dos trabajos periodísticos del Wall Street Journal.

El primero es la serie de reportajes conocida como “The Facebook Files”, que expuso cómo la empresa priorizó sus ganancias al permitir la proliferación deliberada de discursos de odio y desinformación. El segundo es un perfil que profundiza en las motivaciones de Haugen para exponer a la compañía.

¿Cuál es el elenco de The Social Reckoning?

La producción, que iniciará su rodaje en octubre, estará liderada por figuras de gran popularidad en la actualidad. Mikey Madison, protagonista de Anora, y Jeremy Allen White, estrella de The Bear, encabezan el reparto, acompañados por Bill Burr y Jeremy Strong.