Se esperan más de 50 mil visitantes en los panteones por el Día de Muertos en La Paz

En el marco del Día de Muertos, los tres principales panteones de La Paz, Jardines del Recuerdo, Panteón Los Sanjuanes y Perlas del Paraíso, recibirán a miles de visitantes durante los primeros días de noviembre. Las festividades culminarán el 3 de noviembre, siendo el 2 el día de mayor afluencia, cuando se espera hasta 50 mil personas en total en los tres panteones.

Franco Castro Álvarez, auxiliar administrativo de la Dirección de Panteones, indicó que la afluencia será considerablemente alta, con estimaciones de 30 mil personas en el Panteón Los Sanjuanes, 15 mil en Jardines del Recuerdo y 5 mil en Perlas del Paraíso. Para manejar esta cantidad de visitantes, se implementarán medidas de limpieza y mantenimiento, así como el suministro de agua embotellada para los asistentes. Castro Álvarez pidió a los visitantes que lleven su basura al salir, ya que se espera un volumen elevado de desechos y la capacidad de limpieza podría verse superada.

“Hago un llamado a los ciudadanos para que realmente nos ayuden con el tema de la basura. En cualquier espacio es un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Yo, como doliente, si llevo basura, me la llevo. No hay que dejarla. Hay un botecito, pero si te la llevas, no pasa nada. Es como cuidar la playa, la escuela, la casa. Aquí también es una casa, para nuestros familiares que están aquí”, comentó.