Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renuncia a la Corte en rechazo a la reforma judicial

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ha formado parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde noviembre de 2012, presentó su renuncia en una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

En esta misiva, el ministro argumentan una profunda discrepancia con la reciente reforma constitucional que acorta el mandato de los ministros y establece un régimen de elección popular para la judicatura.

“No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor —tal para la que me siento más apto— donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, sostuvo el ministro, reafirmando así su compromiso con los principios de independencia judicial y la protección de las minorías.