A sus 16 años, joven sudcaliforniano corre y finaliza la Baja 1000

La Paz.- Ramiro Mendoza Castillo es un joven originario de La Paz que con tan solo 16 años compitió en la Baja 1000 edición 56, en la categoría intermedios, con su motocicleta. A pesar de que no obtuvo un lugar en el pódium final, tiene la satisfacción de finalizar una carrera de gran envergadura.

En entrevista, el joven sudcaliforniano expresó su emoción tras la carrera, ya que fue un hecho sin precedente y que marcará su vida. Para él, estar presente en “La madre de todas las carreras” fue una experiencia única.

“Arrancamos en la posición 11 en La Paz. Me lo entregaron en Loreto en la milla 300. Llevábamos una excelente carrera en segundo lugar, peleando el segundo y el tercer lugar. Me la entregaron a mí en cuarto lugar. La mantuve hasta que la agarró otro compañero y bajamos otra vez a tercero. Ahí nos mantuvimos hasta que tuvimos uno que otro problema que nos hizo subirnos a quinto lugar y después volvimos a remontar con la misma en tercer lugar con una excelente ventaja de casi una hora […] en la milla 900 (Jaraguay, Baja California) empezamos a tener problemas mecánicos. Terminamos la carrera y sabíamos que sería maravilloso”.

Es sabido que una vez dentro del desierto sudcaliforniano existen muchos retos que afrontan los pilotos. Ramiro habló de cada uno de ellos: problemas con el vehículo, con el clima, situaciones externas que pasan en una competencia, entre otros, pero ninguna que truncara el sueño.

“Se me hizo un desafío muy complicado. Al principio todo iba bien. Tuvimos problemas, pero estuvimos en los primeros lugares. Luego nos empezó a fallar la moto y se me hizo muy difícil allá dentro del desierto porque se me apagaba la moto y tenía que empujarla. También no alcanzaba a subir las rampas y tenía que empujarla o llevarla en primera y en segunda”.