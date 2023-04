Abusiva y preponente la intromisión de la DEA: López Obrador

Este lunes, Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento por la injerencia del gobierno estadounidense a través de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), quien realizó espionaje en un grupo del crimen organizado, sin autorización de México.

“Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, cómo van a estar espiando, qué no hasta bajaron un globo de China allá, nosotros no hacemos eso, pero no se puede estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de Seguridad”, aseveró durante su conferencia matutina.