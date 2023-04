Bad Bunny sorprende con colaboración en el género regional mexicano junto a Grupo Frontera

Bad Bunny y Grupo Frontera estrenaron hoy, 17 de abril, su nueva colaboración titulada “un x100to”. Fue el pasado domingo que “El Conejo Malo” adelantó en sus historias de Instagram la llegada del tema con una foto en la que aparece junto a los integrantes de la agrupación mexicana posando frente a una camioneta.

El grupo de regional mexicano, que se hizo popular gracias a su cover de “No se va” de Morat, ha acumulado más de 216, 260 vistas en YouTube en las primeras horas desde su lanzamiento junto al reguetonero. Por otra parte, este no es el primer acercamiento que tiene el cantante urbano con el género regional mexicano, pues hace un año colaboró con Natanael Cano en “Soy el diablo”.

En tanto a los fanáticos, han reaccionado positivamente al estreno de la canción, resaltando la versatilidad del artista y la calidad de la colaboración.

Aunque la colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera haya sido inesperada, los seguidores de ambos se muestran emocionados ante la combinación de dos estilos musicales distintos.

“No soy muy fan de este género musical, pero me gustó. Realmente me sorprendió que estén juntos”, escribió un usuario. “Esta colaboración quedó perfecta, no hay otra descripción para decir lo mucho que me encantó esta canción”, afirmó otro.