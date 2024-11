Accidentes de motociclistas, una problemática en crecimiento en Los Cabos

Los accidentes viales en el municipio de Los Cabos continúan siendo una problemática recurrente atendida por los cuerpos de emergencia locales. En Cabo San Lucas, una de las zonas con mayor índice de incidentes de tránsito, se ha registrado un aumento en los percances viales que involucran motociclistas.

En entrevista, Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, expresó su preocupación por la situación de seguridad vial en la región. Señaló que los accidentes de tránsito, especialmente los que incluyen motocicletas, han ido en aumento, lo que representa un problema que requiere atención urgente tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

“Van en aumento, no tenemos ya un día sin que no se presente un choque, volcadura o atropellamiento, y va en aumento los accidentes en motocicleta, porque obviamente, ante lo difícil que es conducir un vehículo en las vialidades, mucha gente ha optado por comprarse motocicletas y nos estamos llenado de motocicletas en las vialidades y no hay alguna manera una convergencia entre el automovilista y el motociclista, por lo que se está dando muchos choques y atropellamiento por parte de los automovilistas hacia los motociclistas”, expresó Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.